وزير جديد للمالية في السودان والاحتجاجات تتواصل

عين الرئيس السوداني عمر البشير، مصطفى يوسف وزيرا للمالية ليحل محل معتز موسى الذي كان أيضا رئيسا للوزراء، وفقا لما ذكرته الرئاسة السودانية الأحد.

وأدى ولاة الولايات اليمين الدستورية الأحد أمام الرئيس السوداني عمر البشير قبل التوجه لولاياتهم.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير، قد عين السبت عوض بن عوف نائبا أول له، بدلا عن نائبه السابق بكري صالح، في إطار تشكيل حكومة جديدة للبلاد.

وتزامنا مع ذلك، خرج مئات السودانيين الأحد في تظاهرة سلمية بوسط مدينة أم درمان استجابة لدعوة قدمها تجمع المهنيين المعارض.

وردد المحتجون الذين تجمعوا في ساحة "البوستة" وسط سوق أم درمان هتافات تطالب بإسقاط النظام وتنحي الرئيس عمر البشير.