وزير بريطاني: لن ندفع الفاتورة دون اتفاق تجاري مع أوروبا

أكد الوزير البريطاني المكلف بملف خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست) دومينيك راب أن بريطانيا لن تدفع فاتورة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي ما لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري.

وتقدر فاتورة الانفصال بـ 39 مليار جنيه استرليني (51 مليار دولار) إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي.

وقال راب في مقابلة الأحد إنه من الضروري إقامة "ترابط معين بين الأمرين".

وراب هو من المشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي، وعين في 9 تموز/يوليو محل ديفيد ديفيس الذي استقال لمعارضته توجهات رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وأفاد راب لصحيفة "ديلي تلغراف" بأن "المادة 50 في معاهدة لشبونة تفترض وجود اتفاق إطار مستقبلي للعلاقة التي سنقيمها مع أوروبا لاحقا، وبالتالي فإن الأمرين مترابطان".

وصدرت عن الحكومة البريطانية حتى الآن رسائل متناقضة بشأن التسوية المالية لبريكست في إطار اتفاق حول شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من نهاية آذار/مارس 2019.

وكان وزير المالية البريطاني فيليب هاموند قد قال إنه "لا يعقل" ألا تفي لندن بالتزاماتها المالية تجاه الاتحاد الأوروبي حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري، مشيرا إلى أن هذا "ليس سيناريو ذا مصداقية".

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 30 آذار/مارس.