وزير العدل الأميركي يقدم استقالته

قدم وزير العدل الأميركي جيف سيشنز الأربعاء استقالته للرئيس دونالد ترامب بعد ساعات من انتهاء الانتخابات النصفية التي فاز فيها الجمهوريون بالأغلبية في مجلس الشيوخ مقابل خسارتهم لمجلس النواب لصالح الديمقراطيين.

وقال ترامب في تغريدة إن كبير الموظفين في وزارة العدل ماثيو ويتاكر سيتولى مهام سيشنز لحين تعيين وزير جديد في وقت لاحق.

We are pleased to announce that Matthew G. Whitaker, Chief of Staff to Attorney General Jeff Sessions at the Department of Justice, will become our new Acting Attorney General of the United States. He will serve our Country well.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2018

وذكر سيشنز في خطاب الاستقالة أن قراره جاء بناء على طلب الرئيس دونالد ترامب.

ونفى مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية لمراسل "الحرة" وجود أي خطة لدى البيت الأبيض لتكليف القائم بأعمال وزير العدل ماثيو ويتاكر بإغلاق أو عرقلة التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص روبرت مولر في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

كما أوضح المسؤول أن كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي هو من أبلغ وزرير العدل جيف سشنز صباح الأربعاء خبر إقالته من منصبه بطلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي أول ردود الفعل، قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن على وزير العدل الجديد ألا يتدخل في التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر في قضية تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية.

وكان سيشنز أعلن في وقت سابق أنه سينأى بنفسه عن أي تحقيقات، حاليا أو مستقبلا، بشأن وجود اتصالات روسية بأعضاء في فريق الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب.

وتولى جيف سيشنز، البالغ من العمر 72 عاما، منصب وزير العدل في شباط/فبراير 2017، وتُعرف عنه معارضته الشديدة للهجرة غير الشرعية، وقد نادى قبل 11 عاما بوضع سياج يصل طوله لألفي ميل على الحدود بين أميركا والمكسيك.

ومن الآراء البارزة التي يجاهر بها سيشنز رفضه للإجهاض، وهو كذلك معارض لزواج المثليين.