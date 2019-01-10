بومبيو يلتقي السيسي ويلقي خطابا في القاهرة

عقد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو صباح الخميس اجتماعا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الرئاسة في القاهرة.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير الأميركي في وقت لاحق نظيره المصري سامح شكري، ثم يلقي خطابا في الجامعة الأميركية بالقاهرة يتوقع أن يعرض خلاله استراتيجية أميركية متماسكة في الشرق الأوسط على الرغم من قرارات الرئيس دونالد ترامب التي تشير إلى رغبة الولايات المتحدة في فك الارتباط مع بعض الدول.

وكان بومبيو قد وصل مساء الأربعاء إلى العاصمة المصرية عقب زيارة خاطفة وغير معلنة للعراق هدفت إلى طمأنة حلفاء واشنطن إزاء الدعم في الحرب ضد تنظيم داعش رغم إعلان انسحاب القوات الأميركية من سوريا.

ومنذ توقيع معاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية في عام 1979، حصلت مصر على مساعدات عسكرية أميركية قيمتها 40 مليار دولار ومساعدات اقتصادية بلغت 30 مليار دولار، وفق وزارة الخارجية الأميركية.

وبعد تعليقها لبعض الوقت في ظل رئاسة باراك أوباما، استؤنفت المساعدات العسكرية السنوية لمصر التي تبلغ 1.3 مليار دولار.