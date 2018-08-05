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وزير إسرائيلي: مستمرون في بناء حاجز بحري حول غزة

صورة للحاجز البحري الذي تبنيه إسرائيل لمنع هجمات من غزة

نشر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان صورا على حسابه في تويتر للحاجز البحري الذي يجري بناؤه لمنع هجمات محتملة من غزة.

وجاءت التغريدة فيما تجري اتصالات لتفاهم محتمل بين حركة حماس وإسرائيل على اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأكد ليبرمان في تغريدته أن عملية البناء مستمرة، وأن التصدي لحماس بات يفقدها أي قدرة على الهجوم.

وأنهى مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر اجتماعا لمناقشة الأوضاع في غزة بحضور رئيس أركان الجيش غادي إيزنكوت، وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن الجيش مستعد لجميع السيناريوهات.

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