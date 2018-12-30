'ظهر شقيقها بفيديو لداعش'.. وزيرة عراقية تستقيل

وكتبت الحيالي منشورا عبر حسابها على تويتر، تعلن فيها استقالتها من منصبها، موضحة أن شقيقها أجبر على العمل تحت مظلة داعش، عندما سيطر التنظيم على مدينة نينوى.

أعلنت وزيرة التربية العراقية الجديدة شمياء الحيالي استقالتها السبت، بعدما كشف ساسة عراقيين انضمام شقيقها لتنظيم داعش.

وقالت الحيالي "ابتلانا الله بخطف الإرهابيين لأهل نينوى الكرام وإجبارهم على العمل في وظائف مدنية ومنهم أخي الذي أجبرته داعش تحت التهديد، على العمل في دائرته التي يعمل فيها قبل وبعد التحرير".

وأضافت الحيالي في تغريدتها، "أعلن أيضا براءتي أمام الله وأمام الشعب من أي إرهابي أو مجرم تلطخت يده بدماء العراقيين".

ولم يمر أكثر من أسبوع منذ إعلان تولي الحيالي حقيبة وزارة التربية في حكومة عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراق الجديد، حتى أعلنت الحيالي استقالتها بعدما كتب كتب السياسي العراقي مشعان الجبوري منشورا يتعلق بشقيقها.