وزراء خارجية عرب يبحثون أزمات المنطقة في الأردن

عقد وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والإمارات والبحرين والكويت الخميس اجتماعا مغلقا على شاطئ البحر الميت لبحث أزمات المنطقة.

وأفاد مراسل الحرة في الأردن بأن الاجتماع التشاوري الذي أقيم في مركز الملك حسين للمؤتمرات في منطقة الشونة على شاطئ البحر الميت غرب عمان، انتهى من دون تصريحات من وزراء الدول الست المشاركين فيه.

وشارك في المشاورات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ووزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي.

ولم يدل أي من الوزراء بأي تصريح صحافي قبيل بدء الاجتماع، فيما قال مصدر في الخارجية الأردنية إن "بيانا رسميا سيصدر بعد انتهاء الاجتماع".

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد أكد الأربعاء خلال لقائه الوزراء في عمان "أهمية التنسيق المشترك حيال مختلف القضايا والأزمات التي تواجه المنطقة، بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الدول العربية وشعوبها" بحسب بيان الديوان الملكي.

وجاء اجتماع الوزراء قبل نحو أسبوعين من مؤتمر وزاري حول الشرق الأوسط سيعقد في وارسو قال البيت الأبيض إنه يرمي إلى "الترويج لمستقبل يعمه السلام والأمن في الشرق الأوسط".

كما يأتي في ظل حديث عن سعي واشنطن لإنشاء "تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي" أو "ناتو عربي" كما يسميه البعض.

ويأتي لقاء البحر الميت وسط جدل قائم حاليا بشأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية خصوصا مع ترجيح كفة الجيش السوري على الأرض، مع استعادته مناطق كبيرة من المسلحين المتشددين والمعارضين.