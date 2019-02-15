واتساب يضع حدا 'للجروبات' المزعجة

وداعاً للمجموعات المزعجة وغير المرغوبة على واتساب.. فالتطبيق يمر برحلة اختبار على أنظمة تشغيل الهواتف المختلفة، ما سيتيح للمستخدم اختيار آلية إضافته إلى أي مجموعة كانت.

كل ما عليك القيام به هو الدخول إلى قائمة الإعدادات، فالحساب، فإعدادات الخصوصية ثم المجموعات لاختيار الإعدادات الأنسب لك.

ويضع تطبيق واتساب بنسخته الجديدة المستخدم أمام خيارات ثلاثة، ستسهل عليه ضبط إضافته لأي مجموعات كانت.

الخيار الأول هو السماح لأي كان أن يضيفك إلى أي مجموعة، كما هو الحال منذ إطلاق خدمة المجموعات.

أما الخيار الثاني فلن يسمح سوى لمدراء المجموعات الموجودين ضمن قوائم الاتصال المخزنة لديك بإضافتك، أو أن تتلقى دعوة من مستخدمي تلك المجموعة ليكون لك خيار قبولها أو رفضها.

الخيار الثالث لن يسمح لأحد بإضافتك لأي شيء كان، فبإمكانك إغلاق هذه الخدمة تماماً في وجه جميع أصدقائك، أو معارفك. وسوف يطلب التطبيق موافقتك إذا رغبت بالانضمام إلى أي من المجموعات التي دعيت إليها.