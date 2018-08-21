وداعا أريثا.. الرابحون والخاسرون في حفل جوائز 'أم تي في'

تفوقت المغنية كوبية المولد كاميلا كابيو على أسماء لامعة في عالم الغناء مثل بيونسيه وبرونو مارس ودريك وانتزعت أكبر جائزتين من جوائز حفل "أم تي في" للأغاني المصورة ليل الاثنين.

واختيرت كابيو (21 عاما) فنانة العام كما فازت بجائزة أفضل فيديو سجل خلال العام عن أغنيتها الشهيرة "هافانا" ذات الصبغة اللاتينية.

وبعد الفوز قالت المغنية الشابة التي انفصلت عن فريق "فيفث هارموني" الغنائي في أواخر 2016 لتبدأ مسيرتها الفنية منفردة "لا أصدق أن هذه لي".

أما مغنية الراب كاردي بي (25 عاما) فقد حصلت على جائزة أغنية الصيف عن أغنيتها "آي لايك إت" مع جيه بالفين وباد باني.

وكان حفل "أم تي في" للأغاني المصورة أول ظهور لكاردي بي منذ وضعت مولودها الأول في تموز/يوليو، وقالت: "قبل بضعة أشهر كان الناس يقولون أنت تقامرين بحياتك المهنية بإنجاب طفل. لقد رزقت بطفل.. وما زلت أحصل على جوائز".

أما أكبر الفائزين خلال الليلة كان تشايلديش جامبينو وهو الاسم الموسيقي للمثل دونالد جلوفر الذي حصل على ثلاث جوائز بينها جائزة الرقص وجائزة الإخراج عن أغنيته المصورة "ذيس إز أميركا".

أما مغني الراب الكندي دريك، أحد أشهر الفنانين فيما يتعلق بالمبيعات وبث الأغاني على الإنترنت، فخرج خالي الوفاض وكذلك برونو مارس الحاصل على العديد من جوائز جرامي. وحصلت بيونسيه على جائزتين فقط من ثمانية ترشيحات.

وداعا أريثا

وكرم الحفل نجمة الغناء والموسيقى أريثا فرانكلين التي توفيت الأسبوع الماضي عن 76 عاما بكلمة ألقتها نجمة موسيقى البوب مادونا وعرض فيديو قصير عن مجمل أعمالها.

لكن مادونا التي أتمت 60 عاما في يوم وفاة فرانكلين تعرضت لانتقادات بسبب الكلمة التي ألقتها.

Madonna did the tribute speech for Aretha Franklin. Madonna did the tribute performance for Prince. Madonna did the tribute speech for Michael Jackson...why? Who keeps thinking its a good idea to hire Madonna to eulogize Black artists who have passed away? — LEFT⚫️ (@LeftSentThis) August 21, 2018

وقال بعض المتابعين إن مادونا حولت الكلمة التي كانت من المفترض أن تتمحور حول فرانكلين إلى كلمة عن نفسها.