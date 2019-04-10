ميزة جديدة من مايكروسوفت بشأن USB

قالت شركة مايكروسوفت إنه بات بالإمكان لمستخدمي نظام ويندوز إزالة وحدات الذاكرة الخارجية (USB) في أي وقت من دون الحاجة إلى الرجوع لخيار "الإزالة بأمان".

وأكدت مايكروسوفت أن نظام التشغيل "ويندوز 10" يحتوي حاليا على ميزة تُدعى "الإزالة السريعة"، تسمح بإخراج وحدات الذاكرة الخارجية في أي وقت.

الميزة الجديدة تمنع "ويندوز" من محاولة فحص وحدات الذاكرة الخارجية وإصلاح أي أخطاء قد تظهر إذا لم تمر بعملية "الإزالة بأمان".

لكن مايكروسوفت أشارت أيضا إلى أن اعتماد خيار "الإزالة بأمان" يؤدي لسلامة البيانات على وحدات الذاكرة الخارجية من خلال التأكد من انتهاء جميع العمليات المخزنة مؤقتا.