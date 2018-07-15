وجوه جديدة على قوس النصر.. فرنسا بطلة كأس العالم

توج المنتخب الفرنسي ببطولة كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية لنسخة 2018 التي أقيمت في ستاد لوجنيكي بموسكو.

وسجل ماريو ماندجوكيتش هدفا بالخطأ في مرمى كرواتيا لتتقدم فرنسا قبل أن يتعادل إيفان بيريسيتش للكروات.

وبعد أن احتسب الحكم الأرجنتيني نستور بيتانا ركلة جزاء عن طريق تقنية الفيديو، سجل أنطوان غريزمان هدف التقدم للديوك في الدقيقة 39.

وعزز كل من بول بوغبا وكيليان مبابي فوز الفرنسيين بهدفين في الدقيقتين الـ59 والـ65.

وبذلك تحقق فرنسا لقب كأس العالم للمرة الثانية بعد أن فازت به على أرضها عام 1998.