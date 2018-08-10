والدا ميلانيا ترامب يحصلان على الجنسية الأميركية

حصل والدا السيدة الأولى ميلانيا ترامب، السلوفينية الأصل، على الجنسية الأميركية خلال حفل تجنيس عقد في نيويورك الخميس، حسبما أعلن المحامي المكلف ملفهما.

وقال المحامي مايكل وايلدز لوكالة الصحافة الفرنسية إن والدي زوجة الرئيس دونالد ترامب، فيكتور وأماليا نافس أديا اليمين القانونية، غير أنه لم يكشف المدة التي استغرقها استكمال إجراءات الحصول على الجنسية.

وبموجب القانون الأميركي فإنه على الزوجين أن يكونا قد أمضاي خمس سنوات بوضع إقامة دائمة في الولايات المتحدة قبل أن يصبحا مواطنين أميركيين، كما أن إجراءات النظر في الملفات يمكن أن تستغرق عدة أشهر بعد ذلك.

وفيكتور نافس بائع السيارات في سلوفينيا وآماليا التي عملت سابقا في مصنع أنسجة، في السبعينات من العمر وهما متقاعدان ويمضيان غالبية أوقاتهما في الولايات المتحدة حيث يقضيان الوقت مع ابنتهما وحفيدهما بارون.