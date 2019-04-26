واشنطن: يجب القضاء على الإرهاب في ليبيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية لشؤون شمال إفريقيا تريش كانديس إن الهدف الأساسي الذي ينبغي تحقيقه في ليبيا يتمثل في القضاء على جميع المجموعات الإرهابية من أجل تمكين الليبيين من توحيد صفوفهم وبناء دولة ديمقراطية.

وأضافت كانديس في تصريحات لقناة "الحرة" أن القوات المسلحة الأميركية ستدعم أي جهة تسهم في تحقيق ذلك وإيجاد حل دبلوماسي طويل الأمد، مشيرا إلى أن ذلك ما ترعاه حاليا وزارة الخارجية الأميركية.

وفيما لم تنف كاندس وجود اتصالات سابقة بين الإدارة الأميركية وقائد ما يسمى "الجيش الوطني الليبي" الجنرال خليفة حفتر، إلا أنها رفضت التعليق على مسار العمليات العسكرية التي يقوم بها في اتجاه العاصمة طرابلس.

من جهة أخرى، صرح مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية لـ"الحرة" بأن واشنطن "لم تعد تمانع دعم أي جهة تساهم في القضاء على الإرهاب داخل ليبيا".

وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن العنصر الاستراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة "هو دعم جهود مكافحة الإرهاب وحماية الموارد النفطية بغض النظر عن الجهة التي تقوم بها".

وكان وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان قد صرح في الآونة الأخيرة بأن "الحل العسكري ليس هو ما ستحتاج إليه ليبيا".