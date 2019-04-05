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تحذير جديد لدمشق بشأن الكيماوي

ضحايا هجوم وقع في الغوطة الشرقية في 2013

وجهت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تحذيرا لسوريا من استخدام أسلحة كيماوية ضد معارضي الحكومة.

وقال وزراء خارجية الدول الثلاث في بيان مشترك إن استخدام سوريا لمثل هذه الأسلحة في السابق "لا يمكن نفيه".

وأضافوا أنهم سيتخذون خطوات "قوية وسريعة" في حال وقع أي هجوم من هذا النوع مستقبلا.

وصدر البيان قبل الذكرى الثانية والثالثة لهجمات بأسلحة كيماوية في سوريا، تعهدت الدول الثلاث بمحاسبة المسؤولين عنها. كما جددت الدول الثلاث مطالبها بتسوية سياسية عبر التفاوض للأزمة السورية.

ونفت حكومة الرئيس السوري بشار الأسد استخدام أسلحة كيماوية ضد معارضيها. وأكد محققون دوليون استخدام هذه الأسلحة، إلا أنهم أحجموا عن توجيه الاتهام لأطراف محددة.

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