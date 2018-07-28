واشنطن وأنقرة تناقشان قضية القس برونسون

هاتف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو نظيره التركي مولود جاويش أوغلو السبت لبحث قضية القس الأمريكي أندرو برونسون المحتجز في تركيا.

وكان الرئيس دونالد ترامب قال إن واشنطن تعتزم فرض عقوبات ردا على احتجاز القس الأميركي.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية السبت أن بومبيو وجاويش أوغلو "تعهدا بمواصلة المباحثات لتسوية القضية ومعالجة قضايا أخرى محل اهتمام مشترك".

واحتجز القس أندرو كريغ برونسون في أعقاب انقلاب فاشل في تركيا عام 2016، وتتهمه أنقرة بـ"التجسس".

وأطلق سراح برونسون الأربعاء بعد قضاء سنة ونصف السنة في السجن ولكنه أصبح قيد الإقامة الجبرية. وترى واشنطن أن هذا غير كاف.