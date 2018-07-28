Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

واشنطن وأنقرة تناقشان قضية القس برونسون

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

هاتف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو نظيره التركي مولود جاويش أوغلو السبت لبحث قضية القس الأمريكي أندرو برونسون المحتجز في تركيا.

وكان الرئيس دونالد ترامب قال إن واشنطن تعتزم فرض عقوبات ردا على احتجاز القس الأميركي.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية السبت أن بومبيو وجاويش أوغلو "تعهدا بمواصلة المباحثات لتسوية القضية ومعالجة قضايا أخرى محل اهتمام مشترك".

واحتجز القس أندرو كريغ برونسون في أعقاب انقلاب فاشل في تركيا عام 2016، وتتهمه أنقرة بـ"التجسس".

وأطلق سراح برونسون الأربعاء بعد قضاء سنة ونصف السنة في السجن ولكنه أصبح قيد الإقامة الجبرية. وترى واشنطن أن هذا غير كاف.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG