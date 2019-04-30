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واشنطن: هناك مخططات لمزيد من الهجمات في سريلانكا

السفيرة الأميركية لدى سريلانكا ألاينا تبليتز

قالت السفيرة الأميركية لدى كولومبو ألاينا تبليتز الثلاثاء إن الولايات المتحدة تعتقد أن أفرادا من المجموعة المتشددة التي تبنت تفجيرات عيد الفصح في سريلانكا ربما لا يزالون طلقاء ويخططون لمزيد من الهجمات.

وأضافت السفيرة في مقابلة مع رويترز "نعتقد أن التهديد الإرهابي ما زال قائما وربما كان هناك مخططون يعملون. ربما لا يزال أعضاء نشطون في المجموعة التي نفذت الهجمات الإرهابية في أحد عيد الفصح طلقاء".

وتابعت "لدينا بالتأكيد ما يدفعنا للاعتقاد بأن مجموعة الهجوم لم تعد غير نشطة بالكامل. نعتقد أن تخطيطا قيد التنفيذ".

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