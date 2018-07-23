واشنطن: ندعم حق العراقيين في التعبير عن آرائهم

أكدت الولايات المتحدة الاثنين دعمها "لحق الشعب العراقي في التجمع السلمي والتعبير عن آرائه"، وذلك بعد موجة التظاهرات الغاضبة التي اجتاحت مدن وسط وجنوب العراق وسقط خلالها قتلى وجرحى.

وقالت السفارة الأميركية في بغداد في بيان إنها "مستعدة لدعم الشعب العراقي وحكومته في جهودهم المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد وخلق الوظائف وتوفير الخدمات التي يستحقها الشعب العراقي".

ورحبت "بتصريح الحكومة العراقية بأنها تحمي حق مواطنيها في التظاهر بطريقة سلمية".

وأعربت عن أسفها لسقوط ضحايا في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن.

وشهدت العديد من محافظات وسط وجنوب العراق منذ نحو أسبوعين تظاهرات غاضبة احتجاجا على نقص الخدمات وانتشار البطالة والفساد في مؤسسات الدولة سقط خلالها 14 قتيلا وعشرات الجرحى.