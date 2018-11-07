واشنطن: أوقفنا صادرات النفط الإيرانية دون ارتفاع الأسعار

قال الممثل الأميركي الخاص بإيران برايان هوك الأربعاء إن الولايات المتحدة نجحت في ممارسة الضغوط القصوى على إيران عبر العقوبات، دون السماح بزيادة أسعار النفط.

وقال هوك في إفادة بواشنطن إن استراتيجية "الضغوط القصوى" ستنطبق أيضا على الحسابات الخاصة المودعة فيها إيرادات النفط الإيرانية.

وأضاف أن الزيادة المتوقعة في المعروض النفطي عام 2019 ستساعد الولايات المتحدة على أن تطلب من الدول تقليص وارداتها من الخام الإيراني على نحو أكبر.

ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران الإثنين حيز التنفيذ وتشمل هذه المرة قطاعي النفط والمصارف.

وبموجب العقوبات سيتم منع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأميركية في حال قررت المضي قدما بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.