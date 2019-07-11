واشنطن: نبحث عن حل سلمي مع طهران

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس أن الولايات المتحدة تبحث عن حل سلمي مع إيران.

وقالت أورتاغوس الخميس إن واشنطن طلبت من إيران عبر "أصدقائها" وقف استفزازاتها وأعمالها الترهيبية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتهم إيران الأربعاء بتخصيب اليورانيوم سرا ولفترة طويلة، وحذر من أن العقوبات الأميركية ستزيد قريبا.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "لطالما كانت إيران تخصب (اليورانيوم) سرا في انتهاك كامل للاتفاق الرديء الذي تكلف 150 مليار دولار والذي أبرمه (وزير الخارجية السابق) جون كيري وإدارة (الرئيس السابق) أوباما. تذكروا أن أجل هذا الاتفاق كان سينقضي خلال سنوات قليلة. العقوبات ستزيد قريبا وبشكل كبير".

كما وجه ترامب تحذيرا إلى إيران الثلاثاء ودعاها إلى أن تكون "حذرة جدا".



وقال ترامب لصحفيين في البيت الأبيض "إيران تقوم بالكثير من الأمور السيئة .... ويجدر بها أن تكون حذرة جدا"، وذلك ردا على سؤال حول تخلي إيران عن بعض التزاماتها في الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي.