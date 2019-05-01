واشنطن: مشاورات لإعادة السراج وحفتر للمفاوضات

دعا مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية الأطراف الليبية لـ"العودة سريعا إلى الوساطة التي تقوم بها الأمم المتحدة، والتي يتوقف نجاحها على وقف إطلاق النار في طرابلس وحولها".

وأكد المسؤول الأميركي لـ"الحرة" أن الولايات المتحدة تدعم الجهود التي يقوم بها الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة ومهمة الدعم الأممية للمساعدة على تفادي التصعيد ورسم مسار إلى الأمام يوفر الأمن والازدهار لكل الليبيين.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن "السلام والأمن الدائمين سيتوفران فقط من خلال الحل السياسي".

وأكد المسؤول أن البيت الأبيض ووزارة الخارجية متفقان على أن القتال الدائر حاليا يعرض المدنيين الأبرياء للخطر ويدمر البنى التحتية المدنية ويقوض الجهود الليبية الأميركية المشتركة لمكافحة الإرهاب.

وحول ما إذا كانت الولايات المتحدة تدعم خليفة حفتر، قال المسؤول في الخارجية الأميركية إن مسؤولين أميركيين يجرون مشاورات مع مجموعة واسعة من القادة الليبيين وشركاء دوليين للضغط من أجل تحقيق الاستقرار وإعادة رئيس الوزراء السراج والمشير حفتر مجددا إلى طاولة المفاوضات.