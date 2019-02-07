واشنطن: سنوقف الإعفاءات من عقوبات إيران

قال الموفد الأميركي الخاص إلى إيران بريان هوك إن الولايات المتحدة لا تعتزم تمديد الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات على إيران والتي ستنتهي في أيار/مايو المقبل.

وأضاف هوك في تصريحات من اليابان "نحن لا نسعى إلى منح أي اعفاءات أو استثناءات مستقبلية من نظامنا للعقوبات، سواء كان نفطا أو أي شيء آخر".

وتابع في مقابلة مع الإذاعة اليابانية الرسمية أن "الاعفاءات التي منحناها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي كانت مصممة لمنع ارتفاع أسعار النفط، ويبدو أنه سيكون هناك ما يكفي من الإمدادات لتلبية الطلب هذا العام".

وشدد أن الولايات المتحدة تهدف إلى "وصول واردات الخام الإيراني إلى الصفر في أسرع وقت ممكن".

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعفت ثماني دول من العقوبات، هي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا وإيطاليا واليونان وتايوان، ما سمح لها بمواصلة استيراد النفط الخام من إيران لمدة ستة أشهر، مقابل "الوعد بتقليص الاعتماد على الخام الإيراني".

ومع ذلك قال وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه الثلاثاء الماضي إن دولا معفوة من العقوبات الأميركية، مثل تايوان وإيطاليا واليونان امتنعت عن شراء النفط الإيراني مؤخرا دون أي تفسير.