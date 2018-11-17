واشنطن: لا نتيجة نهائية في قضية خاشقجي

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية السبت أن واشنطن لم تتوصل بعد إلى "خلاصة نهائية" حول قضية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت في بيان إن "التقارير الأخيرة التي أشارت إلى أن الحكومة الأميركية توصلت إلى خلاصة نهائية، غير دقيقة".

وأضافت ناورت أن الخارجية الأميركية ستتابع البحث عن كل الحقائق المتصلة بهذا الأمر وفي الوقت ذاته ستستمر في التشاور مع الكونغرس والعمل مع دول أخرى لمحاسبة الضالعين في قتل خاشقجي.

وتابعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية "سنستمر في البحث عن إجراءات إضافية لمحاسبة الذين خططوا أو قادوا والذين لهم علاقة بحادثة القتل".

وختمت "سنقوم بذلك بينما نحافظ على العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية".

وكانت تقارير نقلتها عدة وكالات أنباء من بينها رويترز وأسوشيتد بريس أشارت إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي أيه" خلصت إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو المسؤول عن قتل خاشقجي.