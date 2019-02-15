واشنطن: اتهامات لقناة سعودية بالقرصنة

طالبت جهات رياضية وإعلامية في الولايات المتحدة بإضافة السعودية إلى لائحة "أولوية المراقبة" على ضوء مزاعم قرصنة تلفزيونية تقوم بها قناة سعودية.

وفي دعوى موجهة إلى مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، طالبت محطات تلفزيونية واتحادات رياضية بإغلاق قناة "beoutQ" التي يزعمون أنها تتخذ من السعودية مقراً لها، وتبث برامجَ رياضية وترفيهية تملك الجهات الأميركية المشتكية حقوقها الحصرية.

وظهرت قنوات "beoutQ" عام 2017، عقب مقاطعة دبلوماسية وتجارية لقطر، بادرت إليها السعودية وحلفاؤها.

من جهتها، أنكرت السعودية أن تكون القناة المتهمة تبث من أراضيها، وأكدت التزامها بمكافحة القرصنة.

وجاء إطلاق beoutQ لمواجهة قناة "beIN" التي تشغلها قطر من أراضيها، وتبث محتوى رياضياً وترفيهياً لا بد من الاشتراك بها لمشاهدته.

واشتكت الجهات المشتكية التي تشمل قناة SKY واتحادات كرة السلة والتنس من تأثير القناة المتهمة على أرباحها المتوقعة مناطق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا.