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واشنطن قلقة من نشاطات الصين قرب الفلبين

سفينة حربية صينية تنفذ تدريبات عسكرية في نيسان أبريل الماضي في بحر الصين الجنوبي

قال مسؤول عسكري أميركي بارز إن تواجد أعداد كبيرة من السفن الصينية قرب جزر صغيرة تحتلها الفلبين "مثير للقلق".

وخلال زيارة لبانكوك سئل جوزيف فيلتر، نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون جنوب وجنوب شرقي آسيا، عن القضية، فأوضح الجمعة أن النشاطات الصينية "عدائية واستفزازية إلى حد ما".

وكانت الحكومة الفلبينية احتجت الخميس على التحركات الصينية بعدما رصد الجيش أكثر من 200 سفينة صينية خلال الفترة من كانون الثاني/يناير وحتى آذار/مارس الماضي في المنطقة المتنازعة والتي يطلق عليها "ساندي كي" والقريبة من جزيرة باغ- آسا التي تحتلها الفلبين.

ونوه فيلتر إلى أن الولايات المتحدة لا تتخذ موقفا حيال العديد من المزاعم المتعلقة ببحر الصين الجنوبي، مردفا أن الولايات المتحدة سوف تعمل مع الحلفاء والشركاء لإبقاء المياه حرة ومفتوحة.

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