واشنطن قد لا تمدد الهدنة التجارية مع بكين

ألمح الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر الأحد إلى أنه لا يعتزم تمديد هدنة الـ90 يوما التي تم التوافق بشأنها الأسبوع الماضي بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ في الأرجنتين.

وكان الجانبان قد اتفقا على هامش اجتماعات مجموعة الـ20 على هدنة تجارية من أجل إيجاد حل للنزاع التجاري بين البلدين وتبادل فرض رسوم جمركية على سلع بمئات المليارات من الدولارات.

وقال لايتهايزر، المكلف التفاوض مع بكين، في تصريح لشبكة سي بي أس: "في ما يعنيني، هناك مهلة محددة. حين بحثت الأمر مع رئيس الولايات المتحدة، لم يتحدث عن تجاوز مهلة آذار/مارس، بل تحدث عن التوصل إلى اتفاق خلال 90 يوما".

وكانت الأسواق التجارية قد انتعشت بعد اتفاق "الهدنة" لكن سرعان ما بدأت تطرح تساؤلات حول تفاصيله وحول قدرة أكبر قوتين اقتصاديتين على حل خلافاتهما.

وازدادت المخاوف بعد توقيف مسؤولة رفيعة المستوى في المجموعة الصينية العملاقة للاتصالات "هواوي" في كندا واحتمال ترحيلها إلى الولايات المتحدة على خلفية اتهامات للشركة بانتهاك العقوبات على إيران.

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