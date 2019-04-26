واشنطن قد ترسل جنودا إضافيين إلى حدود المكسيك

قال مسؤولون إن وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) ربما ترسل نحو 300 جندي إضافي إلى الحدود المكسيكية ليقوموا بأدوار تضعهم على اتصال بالمهاجرين، وذلك في استثناء لسياسة ضد مثل هذا التواصل.

وقال تشارلز سمرز، الناطق باسم القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان، الجمعة إنه يتوقع أن يوافق شاناهان على المقترح، الذي تم وضعه كاستجابة لدعوة من وزارة الأمن الداخلي من أجل الحصول على مزيد من مساعدة الجيش.

وستقوم القوات الإضافية بأدوار دعم مثل قيادة حافلات على متنها مهاجرون معتقلون، وتقديم وجبات طعام لهم.

كما قد ينضم إليهم محامون من وزارة الدفاع ليساعدوا في إجراءات تخص المهاجرين.

ويوجد حاليا نحو 2900 جندي يعملون في أدوار دعم لوزارة الأمن الداخلي، إضافة الى ألفين من قوات الحرس الوطني.

وكان أحد الجوانب الهامة للسياسة الحاكمة لانخراط الجيش عند الحدود هو منع الاتصال المباشر مع المهاجرين، وهو ما يؤكد أن الجيش لا يقوم بدور إنفاذ القانون هناك.

وقال سمرز إن المقترح محل بحث من شاناهان، وانه سيتضمن "تعديلا" للسياسة الحالية بشأن منع أي اتصال مع المهاجرين. وهو أمر ضروري من أجل القيام بمهام تقديم الطعام والمساعدة القانونية والنقل، بحسب سمرز.