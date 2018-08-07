رسوم أميركية جديدة على واردات صينية

أعلنت وزارة التجارة الأميركية الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستفرض في 23 آب/أغسطس الجاري رسوما جمركية بنسبة 25 في المئة على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار ردا على "الممارسات التجارية غير العادلة للصين".



وكانت واشنطن تفرض بالفعل هذه الرسوم منذ 6 تموز/يوليو على 34 مليار دولار من الواردات الصينية.

ومن الآن فصاعدا ستستهدف هذه الرسوم أيضا منتجات صينية بقيمة 16 مليار دولار.

وأوضحت وزارة التجارة الأميركية في بيان أن الأمر يشمل نحو 279 منتجا صينيا من بينها واردات صناعية مثل المحركات البخارية والعوارض الحديدية.

وكان الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتايزر أعلن الأسبوع الماضي عزم الولايات المتحدة فع نسبة الرسوم من 10 إلى 25 في المئة على واردات صينية تصل قيمتها إلى 200 مليار دولار.



وأوضح لايتايزر "تواصل إدارة ترامب حض الصين على إنهاء ممارساتها غير العادلة وفتح أسواقها والانخراط في سوق تنافسي حقيقي".