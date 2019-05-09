واشنطن تعلن مصادرة سفينة شحن كورية شمالية

أعلنت وزارة العدل الأميركية الخميس مصادرة سفينة شحن كورية شمالية متهمة بانتهاك العقوبات الدولية عبر تصديرها كميات من الفحم واستيرادها آلات.

وقال المدعي الفدرالي في مانهاتن جيفري بيرمان في بيان "إنها أول عملية مصادرة لسفينة تجارية لانتهاكها العقوبات الدولية"، متهما بيونغ يانغ بأنها "صدرت أطنانا من الفحم" واستوردت آلات ثقيلة عبر "إخفاء منشأ" السفينة المذكورة.

واحتجزت السفينة المدعوة "وايز أونيست" في أندونيسيا الشهر الماضي وكان على متنها أكثر من 20 بحارا.



وقال مسؤولون أميركيون إن الدفع للصيانة ومعدات السفينة تم بالدولار الأميركي من خلال بنوك أميركية.



ويأتي إعلان مصادرة السفينة بعد ساعات من إطلاق كوريا الشمالية ما يشتبه بأنهما صاروخان قصيرا المدى في ثاني إطلاق للأسلحة خلال خمسة أيام.



