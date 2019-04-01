واشنطن ستعلق تسليم أنقرة معدات أف - 35

أعلنت الولايات المتحدة الاثنين أنها ستعلق تسليم تركيا كل شحنات المعدات المتعلقة بمقاتلات أف-35 الأميركية، لثني أنقرة عن الحصول على المنظومة الروسية المضادة للصواريخ أس-400.

وقال متحدث باسم البنتاغون "بانتظار قرار صريح من تركيا بالامتناع عن تسلم نظام أس-400، تم تعليق عمليات التسليم والأنشطة المرتبطة بتفعيل القدرات التشغيلية لطائرات أف-35 في تركيا".

وأضاف "حوارنا مستمر مع تركيا في شأن هذه المسألة المهمة".

وتابع المتحدث "الولايات المتحدة تواصل تحذير تركيا من العواقب السلبية لاستحواذها المعلن لمنظومة إس-400. هذا يعرض للخطر استمرار مشاركة تركيا في برنامج أف-35".

وقال "نحن نأسف بشدة للوضع الحالي الذي تُواجهه شراكتنا المتعلقة بطائرات أف-35، لكن (وزارة الدفاع) تتخذ تدابير احترازية لحماية الاستثمارات المشتركة في التكنولوجيا الحساسة".

وقالت تركيا الجمعة إن الضغوط الأميركية الهادفة إلى تراجعها عن الحصول على منظومة أس-400 الدفاعية الروسية، "مخالفة للقانون الدولي"، مضيفة أنها ستحترم الاتفاق الموقع مع موسكو بهذا الشأن.

ومنذ عدة أشهر، تسمم طلبية منظومة الدفاع الجوي أس-400 من قبل تركيا، والتي يجب أن يبدأ تسليمها في الصيف المقبل، العلاقات بين أنقرة وواشنطن، الحليفتين ضمن حلف شمال الأطلسي.

وتؤكد الولايات المتحدة أن منظومة أس-400 لا تتوافق ومعدات حلف شمال الأطلسي، وتخشى أن يخرق هذا النظام الروسي المتطور جدا الأسرار التكنولوجية للمقاتلة أف-35 الأميركية المتطورة جدا التي ترغب أنقرة أيضا بشرائها.