مجلس الأمن سيعقد جلسة حول فنزويلا

قالت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة إن الوزير مايك بومبيو سيتوجه إلى نيويورك للمشاركة في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول فنزويلا مقررة السبت.

وأضافت الوزارة في بيان أن بومبيو سيؤكد على دعم الولايات المتحدة للشعب الفنزويلي، وسيحث أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي على الاعتراف بهوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا.

وسيدعو بومبيو إلى دعم تشكيل حكومة انتقالية تساعد الفنزويليين على إعادة الديمقراطية وسيادة القانون إلى وطنهم، وفق البيان.

وكان الوزير الأميركي قد أكد الخميس دعم الولايات المتحدة للرئيس غوايدو، وشدد على أن نظام الرئيس نيكولاس مادورو غير شرعي ومفلس أخلاقيا.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس إلى الحوار في فنزويلا "لمنع تصعيد يمكن أن يؤدي إلى كارثة".

وقالت المنظمة الدولية الجمعة إن أكثر من 350 متظاهرا تم توقيفهم في فنزويلا هذا الأسبوع.

ويتهم غوايدو الرئيس مادورو بأنه مسؤول عن سقوط القتلى خلال التظاهرات ضد النظام التي شهدت مقتل 26 شخصا، حسب "المرصد الفنزويلي للنزاعات الاجتماعية" وهو منظمة غير حكومية.