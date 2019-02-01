واشنطن توقف مساعداتها للضفة الغربية وغزة

قال مسؤول أميركي الجمعة إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أوقفت جميع مساعداتها للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف المسؤول "أنهينا بناء على طلب من السلطة الفلسطينية مشروعات وبرامج معينة كان يجري تمويلها عن طريق المساعدات بموجب الصلاحيات المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الأميركي في الضفة الغربية وغزة".

وأشار إلى أنه لا توجد حاليا خطوات لإغلاق بعثة الوكالة في الأراضي الفلسطينية، ولم يُتخذ قرار بشأن تعيين موظفين في المستقبل في بعثة الوكالة بالسفارة الأميركية في القدس.

والقرار مرتبط بمهلة انتهت الخميس 31 كانون الثاني/يناير حددها قانون أميركي جديد يجعل الأجانب الذين يتلقون مساعدات أميركية أكثر عرضة لدعاوى قضائية بناء على مزاعم عن تورطهم في "أعمال حرب".

وبموجب ذلك ستتوقف مساعدات أميركية بنحو 60 مليون دولار لقوات الأمن الفلسطينية التي يساعد تعاونها مع القوات الإسرائيلية في الحفاظ على هدوء نسبي بالضفة الغربية.