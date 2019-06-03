واشنطن تندد بالهجوم 'الوحشي' في السودان

نددت الولايات المتحدة بالهجوم "الوحشي" الذي شنه المجلس العسكري ضد المتظاهرين السلميين في السودان.

وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية تيبور ناغي إن السودانيين يطالبون بقادة جدد لا يعرضونهم إلى هذا النوع من "العنف المنسق وغير القانوني".

وأوضح في سلسلة تغريدات على تويتر أن ما حدث من قبل "مليشيات الدعم السريع" يعكس بعضا من أسوأ الجرائم التي ارتكبها نظام الرئيس السابق عمر البشير، وعلى المجلس العسكري حماية الناس، وكبح جماح هذه القوات سيئة الصيت.

وقال تيبور إن هذا الهجوم يتعارض مع ادعاءات المجلس العسكري باهتمامه بالتفاوض، ويؤكد الحاجة الماسة إلى اتفاق فوري لنقل السلطة إلى حكومة مؤقتة بقيادة مدنية.

وأكد مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية تيبور ناغي أن الانتخابات السريعة أو الانتقال إلى حكومة تكنوقراط لا تشمل تحالف المعارضة الرئيسي، "لن يكون كافيا".

وجدد تيبور تضامن بلاده مع المتظاهرين السلميين في السودان. وقال إن الطريق إلى الاستقرار والانتعاش والشراكة مع الولايات المتحدة يتم من خلال حكومة بقيادة مدنية.

مشددا على أن شعب السودان يستحق حكومة بقيادة مدنية تعمل لصالح الشعب، وليس مجلسا عسكريا استبداديا يعمل ضدهم.