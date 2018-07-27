واشنطن تنتقد 'عيوبا' رافقت انتخابات باكستان

أعربت الولايات المتحدة الجمعة عن قلقها من "العيوب" التي شابت عملية التحضير للانتخابات الباكستانية، غير أنها أبدت استعدادها للعمل مع الحكومة الجديدة.

وأقرت الخارجية الأميركية في بيان بنتائج الانتخابات التشريعية التي أظهرت فوز حزب حركة الإنصاف بزعامة نجم الكريكيت السابق عمران خان، في الوقت الذي رفضت فيه أحزاب كبرى في باكستان النتائج.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناورت: "تشاطر الولايات المتحدة مفوضية حقوق الإنسان في باكستان قلقها حول العيوب التي رافقت عملية التحضير للانتخابات".

وهذه العيوب تشمل "وضع قيود على حرية التعبير خلال فترة الحملات الانتخابية وهو ما يتعارض مع الأهداف المعلنة للحكومة الباكستانية بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة بالكامل".

وأضافت ناورت أن واشنطن توافق على ملاحظات الاتحاد الأوروبي بأن "التغييرات الإيجابية التي طالت إطار العمل القانوني للانتخابات الباكستانية" قد طغت عليها "القيود على حرية التعبير والفرص غير المتكافئة خلال الحملات الانتخابية".

وأعربت الولايات المتحدة أيضا عن "تحفظاتها العميقة حول مشاركة أفراد مرتبطين بالإرهاب في الانتخابات"، لكنها أثنت على الناخبين الباكستانيين "لرفضهم الكلي لهؤلاء المرشحين".

وأوضحت ناورت أن الولايات المتحدة ستسعى إلى انتهاز الفرص للعمل مع الحكومة الباكستانية الجديدة من أجل "الدفع إلى الأمام بأهدافنا المتعلقة بالأمن والاستقرار والازدهار في جنوب آسيا".

وتوجه الولايات المتحدة بشكل منتظم انتقادات إلى باكستان لعدم بذلها الجهود الكافية لمواجهة حركة طالبان المتشددة، كما تتهم الحكومة الباكستانية بتقديم ملاذ للإرهابيين، وهو ما تعتبر أنه يؤجج النزاع في أفغانستان المجاورة.