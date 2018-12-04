واشنطن تمهل موسكو للامتثال للمعاهدة النووية

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء إن واشنطن أمهلت موسكو 60 يوما للامتثال لمعاهدة الحد من الأسلحة النووية المتوسطة المدى، وإلا فإن الولايات المتحدة ستبدأ إجراءات الانسحاب من المعاهدة الموقعة عام 1987.

وأضاف بومبيو في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع لحلف شمال الاطلسي في بروكسل "تعلن الولايات المتحدة اليوم أن روسيا انتهكت المعاهدة وسنعلق التزاماتنا في غضون 60 يوما ما لم تف روسيا بالتزاماتها بطريقة كاملة يمكن التحقق منها".

وأشار بومبيو إلى أن روسيا "طورت كتائب عديدة من صواريخ أس أس سي-8" وذلك بالإشارة إلى صواريخ متوسطة المدى عابرة للقارات وتحمل اسم "نوفاتور 9 أم 729".

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن "لروسيا تاريخا طويلا في انتهاك الاتفاقات الدولية و علينا أن نواجه الغش الروسي بشأن اتفاقية الحد من الصواريخ الاستراتيجية".

وأكد أن أفعال روسيا تقوض أمن أميركا والعالم، وبالتالي يجب مواجهتها وفرض عقوبات عليها.

وأعلن حلف شمال الأطلسي "ناتو" الثلاثاء أن روسيا باتت مسؤولة عن إنقاذ معاهدة خفض الأسلحة النووية المتوسطة، متهما موسكو بانتهاك المعاهدة التي أبرمت إبان الحرب الباردة.

وقال وزراء خارجية دول الحلف الـ29 في بيان مشترك بعد محادثات في بروكسل "ندعو روسيا إلى العودة السريعة للالتزام الكامل الذي يمكن التحقق منه بالمعاهدة".

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستنسحب من المعاهدة وتبني مخزونها النووي "حتى يعود الناس إلى رشدهم".