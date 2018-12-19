واشنطن تمنح أمّا يمنية تأشيرة استثنائية

منحت واشنطن الثلاثاء بصورة استثنائية تأشيرة دخول لأمّ يمنية لتمكينها من رؤية طفلها الذي يحتضر في مستشفى بولاية كاليفورنيا بعدما منعت من السفر إلى الولايات المتحدة بموجب المرسوم الرئاسي الذي يحظر دخول رعايا عدد من البلدان بينها اليمن إلى الولايات المتحدة.

والطفل عبد الله حسن البالغ عامين والحاصل على الجنسية الأميركية من والده يرقد في مستشفى للأطفال بمدينة أوكلاند حيث يتنفّس بواسطة الأجهزة وهو يحتضر بسبب مرض دماغي وراثي نادر.

وسبق لوالدته شيماء صويلح المقيمة في مصر أن تقدمت بطلبات عدة للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة لرؤية ابنها، لكن طلباتها رفضت بسبب مرسوم الهجرة.

ومن المقرر أن تصل الوالدة إلى سان فرانسيسكو مساء الأربعاء في الساعة السابعة والنصف بالتوقيت المحلي (الثالثة والنصف بتوقيت غرينتش).

وفي واشنطن علق المتحدث باسم الدبلوماسية الأميركية روبرت بالادينو على قضية الطفل بالقول إن "هذه حالة محزنة للغاية، أفكارنا مع عائلته في هذه الأوقات العصيبة".

وأضاف أن "هذه القضايا معقدة" ولكن الإدارة يمكن أن تمنح استثناءات وفق "كل حالة على حدة" وإذا كان ممكنا التوفيق بين "احترام القانون وضمان سلامة حدودنا وأمنها" وفي الوقت ذاته "تسهيل الرحلات المشروعة إلى الولايات المتحدة".

وبحسب جمعية الحقوق المدنية "إيه سي أل يو" فإن 2 في المئة فقط من طلبات الاستثناء من مرسوم الهجرة تمت الموافقة عليها.

ولقي مرسوم حظر دخول رعايا دول محددة إلى الولايات المتحدة الذي أصدره ترامب في 27 كانون الثاني/يناير 2017 ترحيب عدة جهات أميركية فيما طعن فيه مناهضون أمام القضاء.

وقضت المحكمة الأميركية العليا في كانون الثاني/ يناير 2018 بدستورية النسخة الأخيرة من المرسوم التي تغلق حدود الولايات المتحدة أمام حوالي 150 مليون شخص من اليمن وسوريا وليبيا وإيران والصومال وكوريا الشمالية، معتبرة أن الرئيس استخدم في هذا المرسوم صلاحياته المنصوص عليها قانونا في مجال تنظيم الهجرة.