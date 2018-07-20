واشنطن تمدد 'الحماية المؤقتة' لصوماليين

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الخميس السماح لحوالي 500 صومالي بالبقاء داخل الولايات المتحدة لمدة 18 شخصا على الأقل بسبب العنف في بلادهم.

وبموجب هذا القرار، يمكن للصوماليين المشمولين في برنامج "وضع الحماية المؤقتة" التقدم بطلب تمديد هذا الوضع حتى 17 آذار/مارس 2020.

وأشار بيان للوزارة إلى أنها أخذت في الاعتبار استمرار النزاع المسلح في الصومال.

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد مددت مؤخرا "وضع الحماية المؤقتة" لنحو 1300 يمني لأسباب مشابهة.

ويسمح هذا الوضع القانوني للمستفيدين بالعمل خلال تواجدهم في الولايات المتحدة.

وتراجع الإدارة الأميركية جميع برامج "وضع الحماية المؤقتة" المخصصة غالبا للأجانب العالقين على الأراضي الأميركية بسبب الكوارث الطبيعية أو الحروب في بلادهم.