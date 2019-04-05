واشنطن تلغي تأشيرة دخول مدعية محكمة الجنايات

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة أن الولايات المتحدة ألغت تأشيرة دخول المدعية العامة للمحكمة الغانية فاتو بنسودا، بسبب تحقيق محتمل حول أعمال جنود أميركيين في أفغانستان.

وقال مكتب بنسودا في بيان "يمكننا أن نؤكد أن السلطات الأميركية سحبت تأشيرة دخول المدعية إلى الولايات المتحدة"، مضيفا أن المدعية العامة ستواصل مهامها "من دون خوف".

وأعلن وزير الخارجية الأميركي منتصف الشهر الماضي بدء تطبيق عقوبات غير مسبوقة تستهدف المحكمة الدولية بينها فرض قيود على التأشيرات لأي شخص ينخرط في تحقيق محتمل بشأن أنشطة الجنود الأميركيين في أفغانستان.

وقال بومبيو إن "على أي شخص مسؤول عن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية المقترح بشأن العناصر الأميركيين المرتبطين بالوضع في أفغانستان أن لا يفترض أنه لا يزال يملك أو أنه سيحصل على تأشيرة أو سيسمح له بدخول الولايات المتحدة".

وكانت المدعية بنسودا قد أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أنها ستطلب من القضاة إصدار إذن بفتح تحقيق في جرائم حرب مفترضة ارتكبت في إطار النزاع الأفغاني بما في ذلك تلك التي قد يكون الجيش الأميركي تورط فيها.