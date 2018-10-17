عقوبات أميركية على شركة عراقية مرتبطة بداعش

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء فرض عقوبات على شركة مالية تتخذ من العراق مقرا لها، متورطة في دعم تنظيم داعش المتشدد.

وذكرت الوزارة في بيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على شركة "آفاق دبي" للصرافة لأنها كانت تحول الأموال لصالح داعش في سورية والعراق وتقدم له الدعم المالي أو التكنولوجي أو خدمات أخرى.

وذكر البيان أن "آفاق دبي" جزء من الشبكة المالية المرتبطة بدعم داعش وتضم شركات تقدم الخدمات المالية والتحويلات وجهات تسهل التعامل المالي في الشرق الأوسط.

Treasury targets Iraq-based money services business supporting ISIS https://t.co/CCIEXyC0qF — Treasury Department (@USTreasury) October 17, 2018

ونتيجة للإجراء فإن جميع الممتلكات التابعة لـ"آفاق دبي" والخاضعة للاختصاص القضائي الأميركي ستحجز ويحظر على المواطنين الأميركيين إجراء معاملات معها.

وأشار البيان إلى أن الخطوة تأتي بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الأميركية في الـ11 من الشهر الجاري اتخاذ إجراء ضد مجموعة أساسية تسهل التعاملات المالية لداعش.

وأعلن المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش الكولونيل شون راين الثلاثاء الماضي اعتقال 10 عناصر من "شبكة الراوي" المرتبطة بتمويل التنظيم خلال عملية عراقية-كردية مشتركة دعمها التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.