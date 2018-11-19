واشنطن تفرض عقوبات على زعيم 'لواء الصمود'

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الاثنين فرض عقوبات على صلاح بادي زعيم ما يعرف بـ"لواء الصمود" الليبي المسؤول عن اندلاع اشتباكات عنيفة في طرابلس.

وذكرت الوزارة في بيان أن بادي عندما دخل طرابلس أواخر آب/أغسطس 2018، طلب دعم ميليشيات أخرى للهجوم على المدينة مغرقا إياها في مزيد من الاضطرابات.

وجاء في البيان أن "لواء الصمود" شن هجمات على ميليشيات منافسة تدعم حكومة الوفاق الوطني، وأن بادي قوض من خلال ذلك السلام والأمن والاستقرار في ليبيا.

وقال مساعد وزير الخزانة لقضايا الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال مادلكر إن "هجمات الميليشيات المطولة على العاصمة الليبية والتي يقف وراءها صلاح بادي دمرت المدينة وعطلت السلام".

وأضاف أن الخزانة الأميركية "تستهدف فاعلين مارقين في ليبيا ساهموا في الفوضى والاضطرابات التي تقوض جهود الحكومة المعترف بها دوليا".

وتم إدراج بادي على قائمة المشمولين بأمر تنفيذي يحظر على الأفراد المتورطين في العنف بليبيا، دخول الولايات المتحدة.