واشنطن تعلن إلغاء مناورة عسكرية في كوريا الجنوبية

قرر وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس ونظيره الكوري الجنوبي جيونغ كيونغ-دو إلغاء المناورة العسكرية فيغيلنت أيس" التي كانت مقررة في كانون الأول/ديسمبر، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم البنتاغون دانا وايت الجمعة.

وقالت وايت في بيان صدر في واشنطن إن الوزيرين اللذين التقيا الجمعة في سنغافورة، يريدان بذلك "منح العملية الدبلوماسية (مع كوريا الشمالية) كل فرص الاستمرار".

وأضاف البيان أن "الوزيرين عازمان على تعديل المناورات العسكرية للتأكد من حسن استعداد قوات" البلدين، ما يوحي بأنه لا يزال ممكنا إجراء مناورات مختلفة وأقل حجما.

وأضافت وايت "أنهما تعهدا مواصلة التنسيق في شكل وثيق" موضحة أن ماتيس أبلغ نظيره الياباني تاكيشي وايا بهذا القرار.

و"فيغيلنت أيس" تدريب جوي سنوي يجري بداية كانون الأول/ديسمبر في كوريا الجنوبية لتحسين التنسيق بين الجيشين.

وشاركت فيه العام الفائت 230 طائرة ونحو 12 ألف جندي أأأميركي وكوري جنوبي.