واشنطن تعزي بطالبين سعوديين وتشيد بشجاعتهما

أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن تعازيها القلبية لعائلات وأصدقاء الطالبين السعوديين ذيب اليامي وجاسر الراكة بعد حادث وفاتهما المأساوي في ولاية ماساتشوستس حيث غرقا بينما كانا يحاولان بشجاعة إنقاذ أطفال من الغرق.

وأشادت الخارجية في بيان أصدرته الخميس بالعمل البطولي الذي أقدم عليه الشابان وقالت إنه يمثل مساهمة الطلاب الأجانب الدارسين في الولايات المتحدة في إغناء مجتمعاتهم المحلية.

وأضافت الخارجية في بيانها أن ذيب والراكة من بين نحو 52 ألف طالب سعودي يدرسون في الولايات المتحدة وقد جلبوا معهم فهما دوليا أكبر وتنوعا في وجهات النظر إلى المقرات الجامعية والمجتمعات الأميركية، وللمملكة السعودية حينما يعودون إليها.

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وكانت السلطات في ولاية ماساتشوستس الأميركية أعلنت أن مبتعثين سعوديين لقيا مصرعهما غرقا قبل أيام عندما قفزا في نهر من أجل إنقاذ طفلين كانا على وشك الغرق.

وقالت السلطات الثلاثاء إن الشابين هما ذيب اليامي (27 عاما) وجاسر الراكة (25 عاما)، وأشارت إلى أنهما كانا ملتحقين بجامعتين محليتين.

وأوضحت أن الراكة كان طالبا في جامعة وسترن نيو إنغلند حيث درس الهندسة المدنية منذ العام الماضي، في حين كان اليامي في عامه الجامعي الثالث بجامعة هاتفورد حيث كان يتابع ذات التخصص.