واشنطن تعرض أدلة على تورط إيران باليمن

عرض المبعوث الأميركي لإيران برايان هوك الخميس أدلة على تورط إيران في زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وقال هوك في مؤتمر صحافي إن زعزعة إيران لاستقرار المنطقة العربية قد توسعت في السنوات الماضية.

وعرض المبعوث الأميركي أسلحة إيرانية كانت موجودة في اليمن وفي أفغانستان، في ثاني عرض من نوعه لأدلة تقوم به إدارة الرئيس ترامب.

وقال هوك إن إيران "مولت ودربت وسلحت الحوثيين وهذا جعلهم يذهبون إلى أبعد حد في قتالهم".

وأضاف أن طهران قامت بالعديد من التجارب الصاروخية بعد الاتفاق النووي.

وتابع هوك أن إيران تمد الحوثيين في اليمن بأسلحة تمكنهم من استهداف قوات التحالف بقيادة السعودية.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران وأعاد فرض عقوبات عليها بسبب أنشطتها المزعزعة للاستقرار.