Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

عقوبات أميركية جديدة ضد روسيا

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء عزمها فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا، بعدما تأكدت أن موسكو تقف وراء استخدام غاز الأعصاب (نوفيتشوك) في بريطانيا، مطلع آذار/ مارس الماضي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناورت "تأكدت الولايات المتحدة في السادس من آب/اغسطس أن الحكومة الروسية استخدمت أسلحة كيميائية أو بيولوجية في خرق للقوانين الدولية"".

وأضافت ناورت أنه استنادا إلى القانون الأميركي حول الأسلحة الكيميائية، فإن هذا التأكد يؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية ستدخل حيز التنفيذ في نهاية آب/اغسطس"، من دون أن توضح طبيعة العقوبات.

وكانت بريطانيا ودول أخرى بينها الولايات المتحدة قد اتهمت روسيا باستخدام غاز الأعصاب ضد العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال وابنته في منطقة سالزبري، لكن روسيا نفت ذلك.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG