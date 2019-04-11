بنس يطلب من الـUN الاعتراف بغوايدو رئيسا لفنزويلا

دعا مايك بنس نائب الرئيس الأميركي الأربعاء مجلس الأمن الدولي إلى الاعتراف بالمعارض خوان غوايدو رئيسا لفنزويلا، مطالبا بتنحي الرئيس نيكولاس مادورو.

وتحدث بنس في اجتماع مجلس الأمن الذي دعت إليه واشنطن، عن "دولة منهارة"، موضحا أن الولايات المتحدة تُعد مشروع قرار دولي يرمي إلى الاعتراف بغوايدو رئيسا لفنزويلا.

وقد تعرض واشنطن مشروع قرارها على الجمعية العامة حيث لا تملك أي دولة حق النقض، وذلك لتفادي الفيتو الروسي والصيني.

وتوجه بنس مباشرة في الجلسة إلى ممثل فنزويلا صامويل مونكادا الذي كان ينقر على هاتفه، وقال إنه من الأفضل له أن يعود إلى بلاده ليقول لمادورو أن "ساعته قد أزفت ويجب أن يرحل".

وذكر بنس بالعقوبات الفردية التي سبق أن اتخذتها واشنطن بحق مسؤولين فنزويليين، وأعلن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "سيعتمد قريبا عقوبات بحق كوبا لمعاقبتها على تأثيرها السلبي في فنزويلا". كما قال إن واشنطن سترفع مساعدتها الإنسانية لفنزويلا بستين مليون دولار.

ورد السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بعد أن غادر بنس القاعة مع انتهاء كلمته، بأن العالم "يشهد حلقة جديدة من المسرحية التي تهدف إلى إطاحة نظام" مادورو. وتابع "إذا كنتم ترغبون في استعادة عظمة أميركا، وهو ما نُريده جميعا، أوقفوا تدخلاتكم".