واشنطن تطالب طهران بالإفراج عن أميركيين

رفض متحدث باسم الخارجية الأميركية تأكيد أو نفي المعلومات التي تحدث عنها وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، حول تلقي رسالة من مسؤول أميركي تتعلق بتبادل السجناء بين البلدين.

وقال المتحدث لمراسل الحرة إن بإمكان النظام الإيراني أن يبرهن جديته حيال القضايا القنصلية، بما يشمل الإيرانيين المتهمين والمدانين بانتهاكات جنائية للقوانين الأميركية، عبر إطلاق سراح مواطنين أميركيين أبرياء فورا.

ودعا المتحدث إيران إلى الإفراح عن كل الأميركيين المعتقلين بشكل غير عادل والمفقودين بمن فيهم شيوي وانغ وروبرت لفينسون وسياماك نامازي ونزار زكا وآخرين.