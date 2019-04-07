واشنطن تسحب جنودا من ليبيا

قالت الولايات المتحدة إنها سحبت بعض قواتها من ليبيا بشكل مؤقت بسبب "الأوضاع الأمنية" على الأرض حيث تقدمت قوات "الجيش الوطني الليبي" التابعة للمشير خليفة حفتر نحو العاصمة واشتبكت مع جماعات مسلحة منافسة.

وتتمركز قوة طوارئ أميركية صغيرة في ليبيا في السنوات الأخيرة لمساعدة القوات المحلية في محاربة مسلحي داعش والقاعدة إضافة إلى حماية المنشآت الدبلوماسية.

وأوضح الجنرال توماس والدهاوزر، قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا، في بيان الأحد أن "الواقع الأمني على الأرض في ليبيا يزداد تعقيدا ولا يمكن التنبؤ به".

وأضاف "حتى في ظل تعديل القوة، فسوف نواصل الحفاظ على سرعة حركتنا لدعم الاستراتيجية الأميركية القائمة".

ولم يدل والدهاوزر بتفاصيل حول عدد القوات الأميركية التي سيتم سحبها أو عدد القوات المتبقية داخل البلاد.