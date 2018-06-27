واشنطن لتركيا: إما طائرات أف-35 أو منظومة أس-400 الروسية

حذر مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية تركيا من أن حصولها على طائرات F-35 الأميركية معرض للخطر ما لم تتخل عن خطة لشراء منظومة S-400 للدفاع الصاروخي من روسيا.

وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية وشؤون أوروبا وآسيا ويس ميتشل خلال إفادة أمام مجلس الشيوخ الثلاثاء إن أنقرة إذا اشترت المنظومة الروسية فستخضع لعقوبات بموجب مشروع قانون وقعه الرئيس دونالد ترامب الصيف الماضي.

ويسعى قانون العقوبات الشامل، والمعروف باسم "قانون مكافحة أعداء أميركا"، إلى معاقبة الشركات التي تتعامل مع صناعة الدفاع الروسية.

وأوضح ميتشل خلال جلسة للجنة فرعية تابعة للجنة العلاقات الخارجية، خصصت لبحث العلاقات الأميركية مع أوروبا "نحن واضحون بشأن ذلك تماما: حيازة منظومة S-400 سيؤثر حتما على فرص التعاون العسكري الصناعي مع الولايات المتحدة، بما في ذلك مقاتلاتF-35 ".

وفيما توجد في الكونغرس جهود حثيثة لإصدار تشريع يمنع بيع الطائرات إلى تركيا بسبب خططها لشراء المنظومة الروسية، قال ميتشل إن الإدارة الأميركية تعتقد أن لديها سلطة قانونية لمنع بيع مقاتلات F-35 إلى تركيا من دون إقرار الكونغرس للتشريع إذا لزم الأمر.

وتوترت العلاقات بين واشنطن وأنقرة وهما عضوان في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في الشهور القليلة الماضية بسبب عدد من القضايا منها سورية ودعاوى قضائية ضد مواطنين أميركيين محتجزين في تركيا بينهم القس أندرو برانسون الذي يحاكم في قضايا متعلقة بالإرهاب.

وقدر ميتشل أن السلطات التركية تحتجز نحو 25 أميركا بينهم مزدوجو الجنسية. لكنه أشاد أيضا بأنقرة ووصفها بأنها "حليف وشريك حيوي".