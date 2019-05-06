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واشنطن ترسل حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط

حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن

قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي الأحد إن الولايات المتحدة ترسل مجموعة حاملة طائرات وقوة من القاذفات إلى منطقة الشرق الأوسط كي تبعث برسالة واضحة لإيران مفادها أن أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها سيقابل "بقوة شديدة".

وأضاف بولتون أن هذا القرار اتخذ "ردا على عدد من المؤشرات والتحذيرات المثيرة للقلقة والمتصاعدة".

وقال إن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع النظام الإيراني ولكننا مستعدون تماما للرد على أي هجوم سواء من وكلاء أو من الحرس الثوري الإسلامي أو القوات النظامية الإيرانية".

وكانت طهران قالت سابقا إنها قد تغلق مضيق هرمز ردا على فرض عقوبات عليها.

وقررت واشنطن مؤخرا وقف الاستثناءات الخاصة باستيراد النفط الإيراني.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على طهران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي.

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