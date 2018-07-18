واشنطن ترد على طلب أوروبي بشأن إيران

كشف مسؤول فرنسي أن الولايات المتحدة لم توافق على طلبات مقدمة من دول أوروبية لإعفاء شركات هذه الدول العاملة في إيران من العقوبات الأميركية على طهران.

وقال مصدر في وزارة الاقتصاد الفرنسية لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الأميركيين لم يردوا بشكل إيجابي على أي من الطلبات المقدمة في رسالة" وجهتها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة في الرابع من حزيران/يونيو الماضي إلى واشنطن، لإعفاء شركات هذه الدول الثلاث.

والرسالة تحمل توقيع وزراء مالية وخارجية الدول الثلاث، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن ووزير الخارجية مايك بومبيو ردا خطيا على الدول الثلاث ليوضحا أنهما لن يمنحا أية إعفاءات من العقوبات للشركات التي وقعت عقودا مع طهران بعد سريان تطبيق الاتفاق النووي في الـ16 من حزيران/يونيو 2016.

وأفاد مصدر أوروبي للوكالة بأن واشنطن في جوابها وجهت رسالة واضحا إلى الدول الثلاث، وهي موقعة على الاتفاق النووي، مفادها: "بدلا من تشجيع التجارة مع إيران، نطالبكم بعرقلة كل النشاطات المؤذية" لهذا البلد.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات على طهران، واتخاذ إجراءات عقابية ضد الجهات التي تتعامل معها تجاريا.

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