Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

مكسيكو تنفي وجود اي اتفاق سري مع واشنطن بشأن الهجرة 

وزير الخارجية المكسيكي مارسلو إيبارد

أكد وزير خارجية المكسيك مارسيلو إيبرارد الأربعاء أنه لا يوجد أي ملحق سري للاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة حول الهجرة، وأن بلاده لا تقبل "أبدا" بوجود عسكري أميركي على أراضيها.

وشدد على أنه لا يوجد أي شيء آخر غير التقرير الذي سلمه الثلاثاء للرئيس المكسيكي ولمجلس الشيوخ.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال الثلاثاء إن "القسم الأكبر من الاتفاق" مع المكسيك "لم يكشف بعد".

وكانت المكسيك وتحت تهديد بفرض رسوم جمركية، تعهدت في السابع من حزيران/يونيو باتخاذ العديد من الاجراءات لكبح تدفق المهاجرين من دول وسط أميركا الذين يعبرون أراضيها باتجاه الولايات المتحدة.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG